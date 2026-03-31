Dale Play Verano - Capítulo 49: Un ex participante de Coliseo viene en búsqueda de los 3 millones de pesos

31 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Araceli Villaseca, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $2.665.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar un auto y pagar el tratamiento de su perrita.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto al chico reality Luis Mateucci y la actriz Lorena Capetillo.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la llegada de un nuevo soñador: Andrés Pozo, comediante que pasó por el programa de humor Coliseo, cuyo gran objetivo es pagar los estudios de su hijo en el extranjero. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la bailarina Cata Days y el periodista César Campos.

Dale Play Verano / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "La médium musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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