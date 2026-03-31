Cantó "Atrévete-Te-Te" de Calle 13: Karaoke Recargado puso en aprietos a Luis Mateucci en Dale Play

31 mar. 2026 - 19:13 hrs.

Este martes, en Dale Play, Luis Mateucci fue el elegido por el equipo rojo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto obtenido durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, Mateucci interpretó el éxito "Atrévete-Te-Te" de la agrupación puertorriqueña Calle 13.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Con una canción de alta dificultad, Mateucci hizo todo lo posible por alcanzar la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el chico reality solo consiguió cinco aciertos, lo que permitió que su equipo sumara $25.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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