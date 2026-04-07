Uno de los mejores Karaoke Recargado: Loreto Aravena se luce al ritmo de Shakira y Alejandro Sanz

07 abr. 2026 - 18:50 hrs.

En el capítulo de este martes de Dale Play, el soñador del equipo amarillo, Claudio Véliz, tuvo el apoyo de la actriz Loreto Aravena, quien se lució en "Karaoke Recargado".

Precisamente, el capitán del equipo amarillo, Daniel Valenzuela, anunció que Loreto era la elegida para dar un paso al frente y cantar por su agrupación, intentando acumular la mayor cantidad de respuestas correctas.

Fue así como la actriz, conocida por su paso en distintas producciones nacionales, comenzó a cantar "La Tortura" de Shakira con Alejandro Sanz.

Dale Play / MEGA

Loreto Aravena se luce en Karaoke Recargado

Acompañada por todo su equipo y la tribuna del equipo amarillo, Loreto Aravena encadenó una serie de respuestas correctas que finalmente dieron un increíble cómputo.

Y es que, como anunció María José Quintanilla, la actriz alcanzó 18 respuestas correctas, uno de los mejores desempeños en el programa.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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