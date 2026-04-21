Estuvo cerca del puntaje perfecto: Monty sorprende al cantar "Electricidad" de Lucero en Dale Play

21 abr. 2026 - 18:46 hrs.

Este martes en Dale Play, Monserrat Torrent fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la comunicadora interpretó el éxito "Electricidad" de la cantante mexicana Lucero.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Monserrat Torrent tuvo un destacado desempeño que fue ampliamente aplaudido por los presentes.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que "Monty" logró 18 respuestas correctas, permitiendo que su equipo sumara $90.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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