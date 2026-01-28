Javiera podría volver a su casa: Esta será la condición que pondrá Max en el capítulo 71 de RDS

28 en. 2026 - 23:17 hrs.

En el avance del capítulo 71 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) tendrá un encuentro con Juan de Dios (Jorge Arecheta) para saber si llegan a un acuerdo entre sus clientes.

La denuncia por violencia intrafamiliar contra Max (Álvaro Espinoza) será suficiente como para que se reconsidere la gran petición de Javiera (Daniela Ramírez): poder volver a su casa y que su marido se mude a otro lugar.

Sin embargo, habrá una gran condición para que esto suceda. "Él quiere lograr la prohibición de que este apoderado que esté viendo la Javiera pueda entrar a la casa... un tal Manuel Morales", dirá Juan de Dios a su contraparte.

Reunión de Superados / Mega

¿Celos de Coke?

En medio de su habitual enemistad, una frase de su colega hará sonreír a Matilde y él no lo dejará pasar: "¿A ver esa sonrisita? Te voy a dar un consejo: deberías reírte un poco más. Te ves más linda".

A lo lejos, Coke (Diego Muñoz) verá al abogado muy cerca de su esposa.