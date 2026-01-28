Javiera podría volver a su casa: Esta será la condición que pondrá Max en el capítulo 71 de RDS
En el avance del capítulo 71 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) tendrá un encuentro con Juan de Dios (Jorge Arecheta) para saber si llegan a un acuerdo entre sus clientes.
La denuncia por violencia intrafamiliar contra Max (Álvaro Espinoza) será suficiente como para que se reconsidere la gran petición de Javiera (Daniela Ramírez): poder volver a su casa y que su marido se mude a otro lugar.
Sin embargo, habrá una gran condición para que esto suceda. "Él quiere lograr la prohibición de que este apoderado que esté viendo la Javiera pueda entrar a la casa... un tal Manuel Morales", dirá Juan de Dios a su contraparte.
¿Celos de Coke?
En medio de su habitual enemistad, una frase de su colega hará sonreír a Matilde y él no lo dejará pasar: "¿A ver esa sonrisita? Te voy a dar un consejo: deberías reírte un poco más. Te ves más linda".
A lo lejos, Coke (Diego Muñoz) verá al abogado muy cerca de su esposa.