Reunión de Superados - Capítulo 68: Max pierde los estribos

26 en. 2026 - 23:19 hrs. | Act. 27 en. 2026 - 17:03 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) y Coke (Diego Muñoz) revivieron el fuego de su relación tras mucho tiempo.

La abogada estaba feliz hasta que vio un mensaje en el teléfono de él: Josefa (Luz Valdivieso) lo contactó para verse de nuevo. Coke no pudo negar que ha tenido más encuentros con la sexóloga, así que se alejó la esperanza de una reconciliación.

Una amenaza de Max

Max (Álvaro Espinoza) confrontó a Javiera (Daniela Ramírez) y Manuel (Mario Horton). Los vio besándose y explotó de rabia al comprobar que sus sospechas eran ciertas: algo pasaba entre esos dos.

Reunión de Superados / Mega

Alzó la voz en grito, pese a la insistencia de Javi a comportarse por respeto a los niños que dormían en el piso superior. Él siguió el escándalo hasta que llegó Matilde (Ignacia Baeza) a poner orden en su casa.

Max se fue, no sin antes amenazar a su esposa: si van a tribunales, él la acusará de infidelidad.