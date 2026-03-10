Ex esposa de Jaime regresará a su vida de forma inesperada el capítulo 90 de Reunión de Superados

10 mar. 2026 - 23:25 hrs.

En el avance del capítulo 90 de Reunión de Superados, Perla (Shlomit Baytelman), la exesposa de Jaime (Francisco Reyes), regresa a la vida de su familia.

Y es que la madre de Tere (Elisa Zulueta) lleva años viviendo de los aportes económicos de Jaime, pero con el reciente problema del empresario tendrá que encontrar otra forma de vivir.

Reunión de Superados / MEGA

Ex esposa de Jaime volverá

Precisamente, Perla sorprenderá a todos apareciendo de la nada, ya que además se encuentra viviendo en el extranjero.

¿Cómo reaccionará Pili (Paloma Moreno) a la llegada de Perla? ¿Tendrá algo que ver la reciente quiebra económica de Jaime?