Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Alguien de su pasado? Josefa vivirá incómodo momento con misterioso hombre en el capítulo 78 de RDS

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 78 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) tendrá un inesperado reencuentro con alguien de su pasado.

Precisamente, Josefa se encontrará en un restaurante con Coke (Diego Muñoz), momento en el que un hombre se acercará a ella y comenzará a entablar una conversación. 

Lo más visto de Reunión de Superados

Josefa vivirá incómodo momento

"Oye, pero qué coincidencia encontrarnos acá, qué loco", dirá el misterioso hombre, mientras Josefa mira incrédula de todo lo que está pasando. 

Ir a la siguiente nota
Coke
Reunión de Superados / MEGA

El hombre se retirará y será Coke quien quedará con la incógnita, por lo que preguntará a Josefa por ese misterioso sujeto. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto