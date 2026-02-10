¿Alguien de su pasado? Josefa vivirá incómodo momento con misterioso hombre en el capítulo 78 de RDS

10 feb. 2026 - 23:22 hrs.

En el avance del capítulo 78 de Reunión de Superados, Josefa (Luz Valdivieso) tendrá un inesperado reencuentro con alguien de su pasado.

Precisamente, Josefa se encontrará en un restaurante con Coke (Diego Muñoz), momento en el que un hombre se acercará a ella y comenzará a entablar una conversación.

Josefa vivirá incómodo momento

"Oye, pero qué coincidencia encontrarnos acá, qué loco", dirá el misterioso hombre, mientras Josefa mira incrédula de todo lo que está pasando.

Reunión de Superados / MEGA

El hombre se retirará y será Coke quien quedará con la incógnita, por lo que preguntará a Josefa por ese misterioso sujeto.