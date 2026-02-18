Pili vivirá otra desgracia: Clausurarán su gimnasio en el capítulo 83 de Reunión de Superados

18 feb. 2026 - 23:18 hrs.

En el avance del capítulo 83 de Reunión de Superados, las malas noticias para la familia Astaburuaga no pararán. Después del encarcelamiento de Jaime (Francisco Reyes) y el asedio de la prensa, ahora Pili (Paloma Moreno) se verá afectada.

Debido a que el gimnasio está a nombre de su marido, el detective Arancibia fue a "Pili sin Estrés" para clausurarlo.

"Todos los bienes del señor Astaburuaga son materia de la investigación, especialmente este, que fue adquirido el año en que iniciaron las estafas", informará el policía.

Reunión de Superados / Mega

Coke quiere otra oportunidad en el amor

Coke (Diego Muñoz) y Manuel (Mario Horton) hablarán sobre la relación que el primero tiene con Josefa (Luz Valdivieso). ¿Le comienza a gustar de verdad la sexóloga?

El ex de Matilde (Ignacia Baeza) asegurará que no quiere pensar más en su esposa: "Dije en un momento, 'se acabó esta hue... Yo quiero avanzar, quiero salir adelante. Como que mi vida no tiene mucho sentido".