¡No se podrá resistir! Tere intentará besar a Manuel mientras duerme en el capítulo 82 de Reunión de Superados

17 feb. 2026 - 23:18 hrs.

En el avance del capítulo 81 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) no se podrá quedar de brazos cruzados mientras Jaime (Francisco Reyes) está en la cárcel.

Movido por su profunda amistad hacia Astaburuaga, llevará las camisetas más icónicas de su paso por La Roja para ofrecérselas a los gendarmes y así, darle algunas comodidades al esposo de Pili (Paloma Moreno).

Reunión de Superados / Mega

La jugada de Tere durante la noche

Tere se quedará en el departamento de Manuel (Mario Horton) ahora que vive una situación tan difícil con la detención de su padre.

Mientras su ex duerme en el sillón para cederle el dormitorio a ella y los niños, ella se levantará y lo encontrará completamente indefenso.

Como todavía tiene sentimientos por él, se acercará suavemente a su cara para darle un beso.