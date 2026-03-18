Presentado por: Betano Falabella

"¿Somos o no somos nada?": Luis Mateucci aclaró a Akemi la relación que van a tener en El Internado

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 95 de El Internado, Akemi Nakamura y Luis Mateucci conversaron sobre los términos de su relación, luego de que la japopaisa se enterara de que el argentino estaba hablando de ella. 

Y es que Arenita contó a Akemi que Mateucci andaba diciendo que fue ella la que se metió a la ducha y lo anda buscando constantemente, algo que él no quiere. 

Lo más visto de El Internado

Por lo mismo, la colombiana se sentó frente a Luis y le pidió explicaciones por estas declaraciones, además de definir los límites de su relación. 

Akemi Nakamura y Luis Mateucci
El Internado / MEGA

Akemi Nakamura y Luis Mateucci hablan de su relación 

"Ya te lo dije a vos, seamos reamigos, como lo somos, que nos tengamos cariño, que si te falta algo, que cuentes conmigo. Yo no vine a enamorarme; si vos te querés dejar querer como pasó en la ducha, feliz, no me voy a quejar", confiesa Mateucci.

Ir a la siguiente nota

Ante esto, Akemi volvió a preguntar: "¿O somos o no somos nada? Punto", por lo que Luis recalcó "si vos querés ir a lo estricto, si somos o no somos, no, no somos. En este reality yo vine a buscar más amigos que pareja".

"Me parece muy bueno, pero me gusta la claridad porque yo tampoco quiero sufrir porque a mí lo que me dijo esa (Arenita) me dolió, de verdad, casi me vomito", comentó Akemi, a lo que Mateucci le pidió que no las tome en cuenta, ya que la quieren llevar para el otro lado. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos