"¿Somos o no somos nada?": Luis Mateucci aclaró a Akemi la relación que van a tener en El Internado

18 mar. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 95 de El Internado, Akemi Nakamura y Luis Mateucci conversaron sobre los términos de su relación, luego de que la japopaisa se enterara de que el argentino estaba hablando de ella.

Y es que Arenita contó a Akemi que Mateucci andaba diciendo que fue ella la que se metió a la ducha y lo anda buscando constantemente, algo que él no quiere.

Por lo mismo, la colombiana se sentó frente a Luis y le pidió explicaciones por estas declaraciones, además de definir los límites de su relación.

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Akemi Nakamura y Luis Mateucci hablan de su relación

"Ya te lo dije a vos, seamos reamigos, como lo somos, que nos tengamos cariño, que si te falta algo, que cuentes conmigo. Yo no vine a enamorarme; si vos te querés dejar querer como pasó en la ducha, feliz, no me voy a quejar", confiesa Mateucci.

Ante esto, Akemi volvió a preguntar: "¿O somos o no somos nada? Punto", por lo que Luis recalcó "si vos querés ir a lo estricto, si somos o no somos, no, no somos. En este reality yo vine a buscar más amigos que pareja".

"Me parece muy bueno, pero me gusta la claridad porque yo tampoco quiero sufrir porque a mí lo que me dijo esa (Arenita) me dolió, de verdad, casi me vomito", comentó Akemi, a lo que Mateucci le pidió que no las tome en cuenta, ya que la quieren llevar para el otro lado.