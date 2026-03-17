"No es necesario que te lo comai": Arenita aconseja a Kari Belén por su relación con Adrián Pedraja

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 95 de El Internado, Arenita y Kari Belén hablaron de la poca confianza que sienten en Camila Nash, ya que fue ella la que confabuló para nominar a Tom Brusse. 

Dicho esto, Arenita comentó que en un comienzo iban por Blu Dumay, pero ahora cambiarán de objetivo. Fue así como recomendó a Kari Belén recuperar su relación con Adrián Pedraja para tener esos votos a su favor. 

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"No es necesario que te lo comai (sic) para nada, pero buena onda", expresó la exreina pokemona, instando a su amiga a mejorar esa relación, mientras que advierten a Blu Dumay de las traiciones de Camila Nash

Arenita y Kari Belén
El Internado / MEGA

Kari Belén tiene dura discusión con Adrián Pedraja

Al rato, Adrián Pedraja apareció reclamando a Kari Belén que se enteró de que a ella, él no le parecía una persona inteligente, lo que desató una nueva discusión entre ambos. 

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Kari recalcó a Adrián que si él quiere creer a Efrén Reyero está bien, pero esto no le parecía correcto, aunque Pedraja la trató de "falsa".

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