"No es necesario que te lo comai": Arenita aconseja a Kari Belén por su relación con Adrián Pedraja

17 mar. 2026 - 23:42 hrs.

En el capítulo 95 de El Internado, Arenita y Kari Belén hablaron de la poca confianza que sienten en Camila Nash, ya que fue ella la que confabuló para nominar a Tom Brusse.

Dicho esto, Arenita comentó que en un comienzo iban por Blu Dumay, pero ahora cambiarán de objetivo. Fue así como recomendó a Kari Belén recuperar su relación con Adrián Pedraja para tener esos votos a su favor.

"No es necesario que te lo comai (sic) para nada, pero buena onda", expresó la exreina pokemona, instando a su amiga a mejorar esa relación, mientras que advierten a Blu Dumay de las traiciones de Camila Nash.

El Internado / MEGA

Kari Belén tiene dura discusión con Adrián Pedraja

Al rato, Adrián Pedraja apareció reclamando a Kari Belén que se enteró de que a ella, él no le parecía una persona inteligente, lo que desató una nueva discusión entre ambos.

Kari recalcó a Adrián que si él quiere creer a Efrén Reyero está bien, pero esto no le parecía correcto, aunque Pedraja la trató de "falsa".