"No es necesario que te lo comai": Arenita aconseja a Kari Belén por su relación con Adrián Pedraja
En el capítulo 95 de El Internado, Arenita y Kari Belén hablaron de la poca confianza que sienten en Camila Nash, ya que fue ella la que confabuló para nominar a Tom Brusse.
Dicho esto, Arenita comentó que en un comienzo iban por Blu Dumay, pero ahora cambiarán de objetivo. Fue así como recomendó a Kari Belén recuperar su relación con Adrián Pedraja para tener esos votos a su favor.
"No es necesario que te lo comai (sic) para nada, pero buena onda", expresó la exreina pokemona, instando a su amiga a mejorar esa relación, mientras que advierten a Blu Dumay de las traiciones de Camila Nash.
Kari Belén tiene dura discusión con Adrián Pedraja
Al rato, Adrián Pedraja apareció reclamando a Kari Belén que se enteró de que a ella, él no le parecía una persona inteligente, lo que desató una nueva discusión entre ambos.Ir a la siguiente nota
Kari recalcó a Adrián que si él quiere creer a Efrén Reyero está bien, pero esto no le parecía correcto, aunque Pedraja la trató de "falsa".
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