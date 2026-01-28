"Mi todo": El especial saludo de Blu Dumay a su hermana Mía Zamorano en su cumpleaños
Los Zamorano-Alberó se encuentran de celebración y no, no es por un nuevo reconocimiento para Iván Zamorano ni mucho menos por un nuevo logro de María Alberó. Más bien se trata de una nueva vuelta al sol de una de las integrantes del grupo familiar.
Se trata de Mía Pascale Zamorano que este miércoles cambió de folio y llegó a sus tempranos 20 años de edad.
La joven ha recibido innumerables muestras de afecto por esta jornada especial, como la serie de tiernos registros que "Bam Bam" subió a sus redes sociales. Algo parecido hizo su madre, María Alberó.
El festejo de Mía Pascale Zamorano
Otra que no se quiso quedar atrás fue Blu Dumay, la cual se volcó a su cuenta de Instagram para saludar a su hermanita.
En sus historias, la participante de El Internado compartió una fotografía donde aparece junto a Mía Pascale Zamorano con un bello atardecer de fondo en Cachagua, región de Valparaíso.
La imagen la complementó con un escueto, pero significativo mensaje: "Happy bday to my everything" (Feliz cumpleaños para mi todo).