Adrián Pedraja se abrió a la posibilidad de tener otra relación si Milo González se va

04 feb. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 70 de El Internado, Adrián Pedraja se sometió a una ronda de preguntas de parte de sus compañeros y de los influencers y lo pusieron en aprietos.

"¿Si hoy se va Milo y entra una nueva chica, que no fuma, que le gusta el deporte, que le gusta tu estilo de música y que puede vivir por Europa, más cerca, qué harías?", le consultó Tom Brusse.

"Yo parto de la base que voy a respetar a Milo, pero es cierto que yo no sé si va a entrar alguien y me va a enamorar, si yo siento algo muy fuerte por una persona...", expresó un poco complicado el actor.

El Internado

El consejo de Agustina Pontoriero

En ese momento, Agustina Pontoriero interrumpió a su compañero y le dio un consejo: "Yo que tú no prometería tanto porque no estás enamorado todavía, no diría cosas que después con el tiempo no lo puedas sostener".

El bombardeo siguió y uno de los influencers preguntó si estaba usando a Milo González: "Soy independiente, no me hace falta nadie para brillar o seguir en el juego. Todo es real, a mí me hace el día a día más bonito acá adentro, me encanta dormir con ella".

Camila Nash, fiel a su estilo, planteó la posibilidad de que la argentina lo agobiara y Adrián Pedraja respondió, generando aún más polémica: "Es cierto que ella es más posesiva que yo y yo necesito un poco más de independencia".