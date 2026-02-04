¡Preguntas sin filtro! Cinco influencers complicaron a los famosos en El Internado

04 feb. 2026 - 00:25 hrs.

En el capítulo 70 de El Internado, los participantes recibieron la visita de cinco influencers chilenos que les hicieron picantes preguntas.

Tonka Tomicic presentó a Winni Galaz, Cata Cazú, Matías Sammer, Camilo González y Lucas Salazar, los creadores de contenido que pusieron en aprietos a los famosos.

Uno de los primeros en pasar a la conferencia de prensa fue Tom Brusse, quien fue consultado sobre su relación con Camila Nash y la traición, que aún sigue generando estragos, a Milo González.

El Internado

Los influencers interrogaron a los famosos

Posteriormente, Laura Bozzo también se ofreció para recibir preguntas de los creadores de contenido y habló sobre la supuesta rivalidad que habría con Berta Lasala.

Adrián Pedraja también tuvo la oportunidad de contestar consultas y fue quien más se complicó, pues le plantearon la posibilidad de que Milo González saliera del encierro y entrara una persona.

Finalmente, Luis Mateucci y Fabio Agostini conversaron sobre su rivalidad, en la cual incluso involucraron a Daniela Aránguiz.