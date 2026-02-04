¡Preguntas sin filtro! Cinco influencers complicaron a los famosos en El Internado
En el capítulo 70 de El Internado, los participantes recibieron la visita de cinco influencers chilenos que les hicieron picantes preguntas.
Tonka Tomicic presentó a Winni Galaz, Cata Cazú, Matías Sammer, Camilo González y Lucas Salazar, los creadores de contenido que pusieron en aprietos a los famosos.
Uno de los primeros en pasar a la conferencia de prensa fue Tom Brusse, quien fue consultado sobre su relación con Camila Nash y la traición, que aún sigue generando estragos, a Milo González.
Los influencers interrogaron a los famosos
Posteriormente, Laura Bozzo también se ofreció para recibir preguntas de los creadores de contenido y habló sobre la supuesta rivalidad que habría con Berta Lasala.Ir a la siguiente nota
Adrián Pedraja también tuvo la oportunidad de contestar consultas y fue quien más se complicó, pues le plantearon la posibilidad de que Milo González saliera del encierro y entrara una persona.
Finalmente, Luis Mateucci y Fabio Agostini conversaron sobre su rivalidad, en la cual incluso involucraron a Daniela Aránguiz.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de