La eliminación de Milo González desató furiosa y triste reacción de Adrián Pedraja
En el capítulo 72 de El Internado, los chefs decidieron que Milo González y Otakin tuvieron los peores platos, por lo tanto, entre ellos iba a salir el eliminado.
Luego de decirles sus fortalezas y debilidades en la competencia, Yann Yvin anunció que la argentina era quien debía dejar el encierro.
Tan solo unos segundos pasaron para que Adrián Pedraja rompiera en un llanto desconsolado, sabiendo que no iba a volver a ver a la trasandina.
El comentario de Adrián Pedraja
Cuando Milo González ya estaba más tranquila, Adrián Pedraja se dispuso a bajar para acompañarla y darle el último abrazo.
Pero antes, el actor español arremetió contra Tom Brusse, Efrén Reyero y Camila Nash, por haber ideado el plan para sacar a su novia.
"Vuestras nominaciones ahora se las meten por el cu...", lanzó enojado el intérprete.
