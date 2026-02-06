"¿Puede ser que lo amo?": La emotiva confesión de Milo González sobre Adrián Pedraja antes de dejar la casona

06 feb. 2026 - 00:18 hrs.

En el capítulo 72 de El Internado, los demás participantes se acercaron a Milo González para despedirse antes de salir de la casona.

Yann Yvin notó que Adrián Pedraja quería seguir peleando con los que votaron por su novia en la Asamblea del Fuego y le dio un sabio consejo.

"Quédate con Milo ahora, ella te necesita ahora, olvida el resto de la casa, quédate con ella", expresó el chef francés.

El Internado

La reflexión de Milo González

Tras lo anterior, Milo González entregó sus últimas palabras y reveló lo que realmente sentía por Adrián Pedraja.

"Estos dos últimos días, desde que quedó amenazado, dije '¿Puede ser que lo amo?, me lo empecé a replantear y hasta pensé en decírselo, porque siento que sí, que lo amo", confesó entre lágrimas la argentina.