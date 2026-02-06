"Es mi principal apoyo acá en la casa": Así fue la triste despedida de Milo González y Adrián Pedraja

06 feb. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 72 de El Internado, Yann Yvin le pidió a Adrián Pedraja que se acercara a Milo González para despedirse.

Mientras intentaba contener las lágrimas, el actor le dio un abrazo apretado a su novia y luego, Tonka Tomicic le pidió que le dedicara algunas palabras.

"Honestamente, pensaba que se iba Otakin o Akemi. Para mí es mi principal apoyo acá en la casa", expresó desconsolado.

El Internado

Adrián Pedraja siguió lanzando ataques a sus "amigos"

Tras lo anterior, Adrián Pedraja volvió a dirigirse a los "amigos" que provocaron la eliminación de Milo González: "¿Están contentos o no? Tom, todo esto lo planeaste tú".

Finalmente, el actor le comentó a Milo González que no se había despedido con anterioridad era porque pensaba que se iba a quedar y sellaron el momento con un beso.