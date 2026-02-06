"No voy a parar hasta...": Laura Bozzo lanzó fuerte amenaza a Adrián Pedraja tras eliminación de Milo González
En el capítulo 72 de El Internado, Laura Bozzo arremetió duramente contra Adrián Pedraja tras la eliminación de Milo González.
Cuando los chefs anunciaron que la participante trasandina tenía que dejar el encierro, el actor apuntó a Tom Brusse, a Camila Nash y a Efrén Reyero por haber armado el plan para sacar a su novia.
Sin embargo, la abogada no estuvo de acuerdo y contraatacó: "Pero si tu armaste todo esto, tus amigos nominaron a Milo por toda la mier... que hablabas de ella".
La fuerte advertencia de Laura Bozzo
El descargo de Laura Bozzo no se quedó allí, pues le hizo una dura promesa: "Entonces ahora tú te quedas, pero te voy a hacer la vida imposible, maldito, imposible. No voy a parar hasta que te largues, desgraciado".
Yann Yvin se molestó con la abogada por su actitud y con el español por la escena y les exigió que se quedaran en silencio: "Respeto para Milo. Laura, te pido respeto por la gente que se va, nada más".
