"Duramos un año, pero en secreto": Disley Ramos confiesa romance con figura de La Roja

17 mar. 2026 - 13:20 hrs.

Antes de su reciente romance con Gala Caldirola, Luis Jiménez pololeó un tiempo con Disley Ramos. Pero el exjugador de la Selección no es el único futbolista que ha flechado el corazón de la tiktoker.

Ramos estuvo invitada en el pódcast de Revista Sarah, conducido por Tanza Varela, donde confesó la relación secreta que sostuvo con uno de los jugadores de La Roja.

El romance de Disley Ramos con crack de la Selección Chilena

En su conversación con Varela, Disley Ramos admitió haber sostenido un romance con Guillermo Maripán hace un tiempo. "Nosotros duramos un año, pero en secreto. Nunca lo hicimos público y después de que terminamos, como que se supo. Lo intentamos retomar como a los meses", relató.

"Yo viajé a verlo, estuve con él allá como un mes, y en ese momento que estuve con él pasó que por una historia que yo subí, cacharon que estaba allá", recordó.

Instagram @gmaripan

Segín consigna ADN, fue en ese momento cuando estalló un escándalo entre Maripán y la escritora Carmen Castillo, conocida como Carmen Tuitera. "Yo estaba con él, de hecho, estábamos viendo una película, y ahí ella le mandó esos mensajes", recordó Ramos.

Aunque el romance no prosperó, ella y el deportista siguen siendo amigos. "Lo conozco desde los 15 años. Su hermana era mi mejor amiga cuando éramos chicas, por eso lo conozco. Pasó cuando grandes, esto de estar juntos, pero lo conozco de niño. Y hasta el día de hoy tenemos buena onda y y hay un cariño", afirmó.

Vale destacar que en enero se difundió un chat donde Castillo habló del romance entre Maripán y Ramos, a quien calificó de "prostituta". Esto, en el marco de una demanda del deportista contra la autora por hostigamiento.

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