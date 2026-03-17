Coté López sorprende con opinión sobre romance de Luis Jiménez y Gala Caldirola: "Me gusta que estén juntos"

17 mar. 2026 - 12:10 hrs.

La semana pasada, Luis Jiménez sorprendió a sus seguidores al confirmar en sus historias de Instagram su relación romántica con Gala Caldirola. Ahora, su exesposa, Coté López, contó cómo se enteró del pololeo y expresó su opinión sobre la modelo española.

La empresaria estuvo invitada en un programa de televisión donde no solo habló sobre el padre de sus hijos, sino que también hizo una revelación sobre su propio romance con Lucas Lama.

¿Qué opina Coté López del romance de Luis Jiménez y Gala Caldirola?

El "Mago" Jiménez y Caldirola han estado compartiendo registros de sus momentos juntos y expresando lo bien que se sienten uno en compañía del otro. Sin embargo, Coté López no se enteró por las redes sociales. "Me lo contó Luis", dijo con serenidad la empresaria en Canal 13.

Cuando le preguntaron si le importa o no que su expareja tenga un romance, su respuesta fue clara: "Me da igual, po'. Yo estoy pololeando".

Instagram @galadrielcaldirola

Pero, además, López soltó una revelación al ser consultada si en su momento le contó a Jiménez sobre su relación con Lama, que inició hace más de seis meses: "Obvio, pues, si vivimos juntos".

Otro tema que tocó la modelo fue su opinión sobre la nueva polola de su ex. "La Gala todo el rato. A mí me encanta la Gala, es como buena persona, tiene hijos, es como querendona, cariñosa y mis hijos ya la conocieron, así que todo bien", expresó.

"A mí me gusta que estén juntos, yo creo que le va a hacer súper bien. Ella es tierna, cariñosa, desinteresada, es buena persona, buena mamá, a mí me encanta", insistió María José López en sus declaraciones.

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