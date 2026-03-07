"Te ves muy bien de papá": La reacción de Coté López por tierno momento de su pololo Lucas Lama

07 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Coté López y su pololo Lucas Lama atraviesan un excelente momento en su relación y, ocasionalmente, sus redes sociales son testigos de esa complicidad que ambos demuestran incluso frente a amigos o familiares.

Recientemente, por ejemplo, la modelo recibió en su casa a un grupo de amigas para que sus hijos pasaran una tarde entretenida. En medio del encuentro, Lucas tomó en brazos al bebé de una de ellas, un gesto que derritió por completo a Coté.

Coté López enternecida con Lucas Lama

"Te ves muy bien de papá, precioso", expresó López en un video que compartió en sus historias de Instagram. En el registro, se observa cómo Lucas, sin polera y vestido solo con shorts deportivos, sostiene con ternura al pequeño.

Instagram @cotelopezm

"Ay, qué cosa más linda. Me muero, me muero, me muero", agregó la empresaria, evidentemente emocionada. Aunque apenas se escucha, el creador de contenido menciona en un momento "yo al mío lo voy a agarrar...".

La escena generó varias reacciones entre los seguidores de Coté, quienes comentaron en la historia: "¿El 'mío' dijo? O sea, se viene bebé"; "Un bebé de la Coté y este hombre sería como un semidiós de la belleza"; "Imagínense un hijo de él y la Coté".

