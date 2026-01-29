"Lo máximo que puedo darte": Pollo Castillo intentó empeñar famoso objeto chileno en El Precio de la Historia

29 en. 2026 - 13:30 hrs.

El conocido influencer y comediante Pollo Castillo compartió en redes sociales un video de él haciendo el intento de empeñar un famoso objeto chileno, el famoso indio pícaro, en la reconocida casa de empeño del programa "El Precio de la Historia", en su reciente viaje a Estados Unidos.

El influencer fue junto al comediante Lucas Espinoza y al director del medio "En Volá", Simón Espinosa, a grabar contenido en Las Vegas, donde aprovecharon de conocer a la famosa casa de empeño.

¿Cómo le fue al Pollo Castillo empeñando un indio pícaro?

Este lugar es conocido por tener un programa televisivo donde mostraban de manera divertida la evaluación, compra y venta de objetos históricos y únicos.

En este contexto, el comediante con su estilo carismático y espóntaneo, intentó empeñar la popular artesanía. "Este es uno de los primeros indios pícaros, del 1960. La leyenda dice que si lo levantas, buenas cosas pasarán, como un cumpleaños, matrimonio o ganar algo de dinero”, le explicó al vendedor.

Pero no le fue como esperaba, ya que el Pollo pedía mil dolares por el objeto. "Esto es lo máximo que puedo darte", explicó el vendedor, que finalmente solo le dió un centavo a cambio del emblemático indio pícaro.

Los creadores de contenido llevaron otros objetos como una placa de YouTube y un DVD de Luis Jara que no pudieron vender.

