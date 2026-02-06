¿Una indirecta? Trini Neira comparte potente reflexión a días de confirmarse su quiebre con Bimza

06 feb. 2026 - 08:30 hrs.

Trini Neira compartió un particular mensaje en sus redes sociales, el cual muchos usuarios aseguran que se trata de una indirecta para Bimza, su expareja.

La hija mayor de Pamela Díaz compartió una potente reflexión, solo unos días después que el cantante urbano confirmara su quiebre.

Vale recordar que fue el propio hijo de Kanela, vocalista de Noche de Brujas, que reconoció que separó caminos con la joven tras confirmar su participación en un nuevo reality.

El potente mensaje de Trini Neira

En ese contexto, a través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió una publicación de un tercero.

Fue precisamente el texto del mensaje el que no pasó para nada inadvertido entre los internautas.

"Tranquilita, porque las que hacemos las cosas bien, dejamos huellas en el corazón y eso nadie lo borra", decía la frase que terminó por generar especulaciones sobre un eventual 'palo' para Bimza.

