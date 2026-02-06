"Contigo quiero hablar": José Miguel Viñuela revela cómo llegó a Mekano y su primer golpe de realidad en la TV

06 feb. 2026 - 09:30 hrs.

José Miguel Viñuela se hizo conocido en Chile por ser animador de Mekano, popular programa juveil de Mega de la década de los 2000 que gozó de un gran reconocimiento a nivel nacional.

Sin embargo, pocos conocen la historia que existe detrás de su llegada a este programa y cómo logró quedarse con el liderazgo del show que puso al axé de moda en nuestro país, así como también hizo famosas a diversas figuras del espectáculo que siguen vigentes.

Precisamente, Viñuela habló en el pódcast "En el Ojo", que conduce junto a Rosario Bravo, acerca de las situaciones que lo llevaron a formar parte del exitoso espacio juvenil.

Así fue la llegada de Viñuela a Mekano

"Yo venía como de las divisiones inferiores del canal y me toca ir a renovar contrato, entonces yo digo que 'yo quiero ganar esta plata', y me dicen 'mira, hagámos una cosa, te pago dos en plata y lo otro te lo pago con la universidad, te pagamos nosotros la universidad", partió diciendo Viñuela.

Ante esto, no lo dudó, pero le pusieron una exigencia: traer las notas de sus exámenes. "Yo llegaba con las notas arriba a gerencia, una hue... muy rara", comentó, a lo que Rosario preguntó cómo terminó llegando a Mekano.

"Yo animaba en el paseo San Damián", afirmó, y agregó que hacía los mismos concursos, pero que todo cambió cuando a Verónica Calabi, quien estaba en Chilevisión, se la llevaron a Mega para empezar con Mekano.

Viñuela explicó que ambos eran compañeros de universidad y muy amigos, por lo que ella lo invitó de inmediato a hacer el casting, lo que resultó excelente, ya que a Álex Hernández, director del programa juvenil, le encantó y grabó su primer episodio. Sin embargo, nadie se rio.

Fue así como Hernández, según el relato de Viñuela, ingresó furioso al set de grabación, pidió que corten y "me dice 'contigo quiero hablar', y dice '¿esta es la hue... de concurso que vas a hacer? No tiene una sombra de lo que hiciste en el piloto, esta hue... es una verdadera mier... Ponte las pilas, haz la hue... bien'".

Viñuela aseguró que este fue un golpe de realidad y así pudo crecer para mejorar y plasmar todo lo que tenía en mente.

