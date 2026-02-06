¿Cerrando ciclos? Ignacia Michelson impacta a sus seguidores con radical cambio de look

06 feb. 2026 - 18:00 hrs.

La influencer Ignacia Michelson sorprendió a sus seguidores tras compartir imágenes del radical cambio de look al que se sometió.

En su perfil de Instagram, con más de 2,5 millones de seguidores, la chica reality había anunciado el jueves que se iba a someter a un retoque capilar, generando una gran expectativa, sobre todo después de la reciente polémica con su expololo, el influencer Diego Venegas.

Michelson decidió confiar en el experimentado salón Extensiones Rapunzel, el mismo que ha recibido a celebridades como Inna Moll e Ivette Vergara.

El cambio de look de Ignacia Michelson

Precisamente, fue la cuenta de la peluquería la cual compartió el video donde aparece comentando los detalles técnico del procedimiento.

"Me había sacado las extensiones, por eso no había venido, pero el mejor lugar para ponerse extensiones es aquí. Uno siempre vuelve donde fue feliz", comentó Michelson, para luego indicar que el cabello es 100% natural, al punto que se puede teñir o cortar.

Tras ello, destacó que es importante el cuidado que se le da, tal como "si fuera tu propio pelo, pero dura demasiado, entonces vale la pena el gasto".

Mientras que la estilista explicó que se trata de un cabello seleccionado peruano, tejido a mano especialmente para ella, "del mismo estilo que a ella le gusta".

En una segunda publicación, también compartida por el salón de belleza, es imposible apreciar en un 100% el nuevo look de Ignacia Michelson, quien aparece con una cabellera larga, dejando atrás la melena.

