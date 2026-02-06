La emoción de Dani Urrizola al conocer el pueblo de Stranger Things: "¡Es un viaje en el tiempo!"

06 feb. 2026 - 16:25 hrs.

Dani Urrizola vive el sueño de muchos fanáticos de "Stranger Things": se encuentra en Jackson, el pueblo en Georgia, Estados Unidos, donde se filmó la famosa serie de suspenso y ciencia ficción.

La localidad está intacta, detenida en el tiempo, por lo que es el lugar perfecto para recrear el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, donde transcurre la ficción ambientada en los años ochenta. Así lo contó la influencer a sus seguidores en Instagram, a través de varias fotos y videos.

El viaje en el tiempo de Dani Urrizola con Stranger Things

"¿Y ahora cómo supero esto? Estoy en #hawkins de #strangerthings. Los lugares son reales, no se grabó prácticamente en estudio y estos lugares viven en otra época, una mucho mejor (...) Estos días he sido tan feliz", manifestó en un post, con varias postales de su paseo.

"Es que cómo les explico que es un viaje en el tiempo este lugar. La ciudad está detenida en el tiempo; pero me refiero, es como ir a los 80 porque no está deteriorada, está impecable, tal cual debe haber sido todo en esa época. Y vive gente acá, todo funciona normal", escribió sobre un video donde aborda un auto repartidor de pizzas.

Los seguidores de la animadora que aman la exitosa serie estadounidense, se contagiaron con su emoción. "Estás viviendo el sueño de tantos fans, en serio mil gracias por llevarnos contigo en este nuevo viaje"; "¡Nooooo! ¡Qué emoción! Lloro si estuviese ahi"; "Los 80's llegaron para no irse jamás", escribieron algunos de ellos.

