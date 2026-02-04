Check In - Capítulo 2: Majo Winter y Dani Urrizola viven una travesía por la Patagonia

04 feb. 2026 - 15:30 hrs.

En el episodio 2 de Check In, Dani Urrizola y Majo Winter se embarcan en una travesía inolvidable hacia el sur de Chile. El destino: Peulla, un tesoro escondido cerca de la frontera con Argentina que destaca por sus paisajes vírgenes y una desconexión absoluta del ruido urbano.

La aventura comenzó en Petrohué, donde las conductoras abordaron un catamarán para navegar por las aguas cristalinas del Lago Todos los Santos. Este trayecto no es solo un medio de transporte, sino una experiencia en sí misma, rodeada de volcanes y bosques milenarios.

Tras desembarcar, la travesía continuó en un bus que las llevó a conocer una granja local, ofreciendo una mirada íntima a la vida rural en medio de la inmensidad del paisaje patagónico.

Lujo y aventura en el aislamiento total

El refugio principal de este viaje fue el Hotel Natura Patagonia, un establecimiento diseñado para integrarse con el entorno sin sacrificar la comodidad. Ubicado estratégicamente entre montañas y lagos, el hotel sirve como centro de operaciones para quienes buscan tanto el descanso en su spa de primer nivel, como la adrenalina de las actividades al aire libre.

Durante su estadía, Dani y Majo exploraron la oferta turística del recinto, que incluye: sesiones de kayak en aguas tranquilas, circuitos de canopy entre las copas de los árboles y cabalgatas guiadas.

Check In / Mega 2

Un viaje extendido hasta Río Negro, un rincón donde el silencio es el protagonista y permite una contemplación profunda de la flora y fauna local.

Para cerrar, el equipo se dirigió hacia la frontera nevada para visitar el Parque Nacional Nahuel Huapi. En este punto limítrofe entre Chile y Argentina, el grupo alcanzó el impresionante Lago Frías, un espejo de agua de origen glacial que marca el final de una ruta cargada de magia, historia y naturaleza indómita.

Check In / Mega 2