Check In - Capítulo 1: Majo Winter y Dani Urrizola comienzan su aventura en Puerto Varas

27 en. 2026 - 12:10 hrs.

En el primer capítulo de Check In, Majo Winter invita a Dani Urrizola a recorrer el sur de Chile, comenzando en Puerto Varas, con una misión clara: encontrar esos lugares que hacen que un viaje se vuelva inolvidable.

El punto de partida es el Hotel Bellavista, frente al lago Llanquihue, donde el paisaje manda y el tiempo parece moverse más lento. Despertar mirando el volcán, caminar sin apuro y dejarse envolver por la calma del sur marcan el tono del viaje.

Desde ahí, la aventura se expande hacia el volcán Osorno, entre nieve, esquí y risas, mostrando que el viaje también es atreverse, aunque dé frío.

¡Majo estaba de cumpleaños!

En medio del viaje, Majo se llevó una grata sorpresa al ser recibida por mariachis, debido a que estaba de cumpleaños. Su emoción se sintió y agradeció el noble gesto.

El recorrido continúa en las termas de Cochamó, un descanso profundo en medio de la naturaleza, donde el cuerpo baja revoluciones y la experiencia se vuelve sensorial: agua caliente, comida local y silencio.

El capítulo cierra con un viaje por el lago Todos los Santos hacia Peulla, un lugar remoto y casi intacto, confirmando que este primer Check In no es solo un destino, sino una forma de viajar más consciente, conectada y auténtica.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Mega 2