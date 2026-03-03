Check In - Capítulo 5: Majo Winter y Dani Urrizola llegan hasta Guanaqueros para descubrir todos sus encantos

03 mar. 2026 - 13:45 hrs.

En un nuevo capítulo de Check In, Majo Winter y Dani Urrizola nos invitan a descubrir los encantos del norte de Chile, específicamente la costa de Guanaqueros.

Entre paisajes marinos, cultura pesquera y tradiciones ancestrales, las conductoras se sumergen en una experiencia que combina relajo, gastronomía y aventura frente al océano Pacífico.

Majo y Dani disfrutan en Guanaqueros

El epicentro del viaje es el resort Rosa Agustina Guanaqueros, presentado como el primer todo incluido en playa del país. Con pulsera de acceso ilimitado, buffet variado, barra abierta y actividades para todos los gustos, Majo y Dani disfrutan de piscinas, deportes acuáticos y momentos de humor que reflejan la complicidad que las caracteriza.

La experiencia de bienestar también tiene un rol protagónico. Desde un masaje japonés inspirado en tradiciones milenarias hasta una innovadora vinoterapia en jacuzzi, el spa del resort se transforma en un verdadero santuario de relajación. Entre risas y confesiones, ambas viven instantes de desconexión total, demostrando que el descanso también puede ser una aventura.

El capítulo suma, además, una travesía marítima junto a pescadores locales para conocer el cultivo de ostiones en plena bahía. Este episodio celebra el placer de viajar por Chile y redescubrir destinos que lo tienen todo: naturaleza, sabor y entretención. Una invitación clara a hacer check in y dejar que la aventura comience.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

