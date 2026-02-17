Check In - Capítulo 4: Majo Winter y Dani Urrizola llegan a la mágica región de Valparaíso

17 feb. 2026 - 11:35 hrs. | Act. 18 feb. 2026 - 11:34 hrs.

En este episodio de Check In, Dani Urrizola invita a Majo Winter a recorrer la mágica región de Valparaíso, en un viaje lleno de colores, historia y mar. La aventura comienza en el icónico Cerro Concepción, entre escaleras llenas de grafitis y rincones perfectos para perderse. Con la invitada especial Lupita, su adorable perrita, el capítulo suma un toque pet friendly que acompaña cada experiencia.

El recorrido gastronómico arranca en María María, una cafetería muy popular del sector, donde disfrutan dulces irresistibles en medio del ambiente bohemio porteño.

¡Dani y Majo se animan a ir mar adentro!

Una de las experiencias más memorables es su visita al Puerto Deportivo, donde se convierten en sus propias capitanas navegando en veleros Hansa. Entre risas y algo de nervios, enfrentan el mar y disfrutan de una perspectiva distinta de los cerros de Valparaíso.

Al día siguiente, exploran el Museo del Inmigrante en Cerro Concepción, un espacio interactivo que rescata la historia de quienes llegaron al puerto en busca de una nueva vida.

La aventura culmina en Reñaca, entre playa, gastronomía marina y una divertida subida a las dunas. Con risas, competencia y paisajes espectaculares, el capítulo confirma que Valparaíso es un destino donde cada rincón tiene una historia que contar. Así, Check In demuestra que la aventura comienza justo en el momento de hacer check in.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

