Check In - Capítulo 3: Dani Urrizola y Majo Winter cruzan la Patagonia en un viaje entre Chile y Argentina

10 feb. 2026 - 17:00 hrs.

El tercer capítulo de Check In nos invita a recorrer paisajes prístinos y poco intervenidos, donde la naturaleza es la gran protagonista. Desde el cruce andino, cada lugar sorprende por su historia, cultura y sabores únicos, reafirmando la sensación de estar en un verdadero Edén natural.

La travesía comienza en Chile, navegando el lago Todos los Santos y pasando por Peulla, hasta llegar a Puerto Blest, una joya escondida entre montañas. Este histórico refugio ofrece descanso, silencio absoluto y una conexión profunda con el entorno patagónico.

Acompañadas por guías locales, Majo Winter y Dani Urrizola exploran senderos emblemáticos como la Cascada de los Cántaros, enfrentando sus famosos 753 escalones y encontrándose con un alerce milenario, símbolo de la fuerza y antigüedad del bosque austral.

Majo y Dani cruzan de Chile hacia Argentina

El viaje continúa hacia Bariloche, donde la experiencia se vuelve urbana sin perder el encanto natural. Chocolates, cervecerías artesanales, lagos y miradores se mezclan con paseos por bosques únicos y vistas imponentes de la cordillera.

Este capítulo refleja no solo un viaje inolvidable, sino también la colaboración histórica entre Chile y Argentina. Un recorrido lleno de paisajes, sabores y emociones que celebra la Patagonia y deja con ganas de seguir explorando en el próximo Check In.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

