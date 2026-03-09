Check In - Capítulo 6: Majo Winter y Dani Urrizola buscan los sabores, paisajes y tradiciones del sur de Chile

09 mar. 2026 - 11:15 hrs.

En un nuevo capítulo de Check In por Mega 2, Majo Winter y Dani Urrizola continúan su recorrido por el sur de Chile desde Puerto Varas, explorando los paisajes, la cultura y la gastronomía que hacen de la región de Los Lagos un destino inolvidable.

Desde el Hotel Bellavista, las conductoras se preparan para descubrir nuevos rincones de la zona y compartir con los espectadores las experiencias que convierten un viaje en algo realmente especial.

La jornada comienza con un paseo por las ferias y calles de Puerto Varas, donde artesanos locales muestran sus creaciones hechas a mano y con materiales reutilizados. Entre risas y curiosidad, las conductoras también visitan la renovada estación de trenes de la ciudad, símbolo del regreso de este histórico medio de transporte que hoy conecta Puerto Varas con otras localidades de la región.

¡Majo y Dani se sorprenden por la exquisita "once alemana" de Puerto Varas!

De vuelta en el hotel, llega uno de los momentos más esperados: la tradicional “once alemana” del Hotel Bellavista. Con tortas, tartaletas, sándwiches y jugos, la generosa mesa refleja la fuerte herencia alemana de la zona y se convierte en una parada obligada para quienes visitan el destino.

El capítulo cierra en Frutillar, uno de los destinos más encantadores del Lago Llanquihue. Entre su arquitectura de influencia alemana, su reconocida gastronomía y un paseo en barco al atardecer frente al Teatro del Lago y los volcanes, el episodio deja claro por qué el sur de Chile es un lugar donde naturaleza, cultura y sabores se combinan para crear experiencias memorables.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Check In