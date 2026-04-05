Florencia Araneda llena de ternura a fans al protagonizar sesión fotográfica con su perrita Ayla
Florencia Araneda sorprendió gratamente a sus seguidores en Instagram al participar en una sesión de fotos junto a su perrita Ayla.
La hija de Marcela Vacarezza colaboró con una reconocida marca nacional y demostró que su adorable mascota es su mejor compañía, incluso frente al flash de las cámaras.
Sesión de fotos de Florencia Araneda y su perrita
En las imágenes, la pequeña perrita salchicha se robó todas las miradas al posar con naturalidad junto a su dueña y sumar un toque de ternura al resultado final.
Para la ocasión, Florencia lució un sofisticado look otoñal, compuesto por un suéter de cuello alto beige, unos mini shorts negros y un estructurado blazer a tono. Como complementos, la influencer optó por stilettos en tono nude y una cartera de mano negra.
"La más linda de las lindas", comentó Marcela en la publicación de su hija. Otros usuarios también dejaron varios halagos para la dupla: "Queen Ayla", "Bella igual que su madre", "La niña bonita cada día más hermosa".
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