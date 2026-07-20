"Es un partido de fútbol": Maxi Ferres sale al paso del odio recibido por felicitar a la selección argentina

20 jul. 2026 - 17:00 hrs.

Este domingo se vivió la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, la que terminó siendo ganada por los europeos, quienes vencieron por 1-0 a los trasandinos.

A raíz de esto, distintos argentinos en Chile festejaron y felicitaron a su selección por el rendimiento exhibido. Sin embargo, esto no fue tomado de buena forma por todos, ya que hay una tensión en cuanto a lo futbolístico.

Por lo mismo, Maxi Ferres, exchico reality, salió al paso de estos enfrentamientos que se están dando en redes sociales y a calmar un poco los ánimos.

Maxi Ferres por las peleas de Argentina en redes sociales

"La cantidad de odio que se está mostrando es impresionante", dijo en un comienzo, y agregó que ayer subió un post felicitando a Argentina y a España por el campeonato, pero la mayoría de los comentarios son personas insultando.

"Ni hablar de los mensajes privados, porque claro, Instagram te restringe las malas palabras y demás, pero en los mensajes privados también brutal. Entonces, por favor, gente, a tomar conciencia, es solamente un fuc... partido de fútbol y un juego, nada más, nada más", recalcó.

De inmediato, aseguró que "obviamente no estoy metiendo a todos en la misma bolsa, porque sé que muchos de ustedes no son de esa manera, pero hay mucha gente, mucha gente respondiendo, contestando y también le doy un llamado a mi gente, a mis amigos, para que no se metan en esa mier... de ida y vuelta de responder con hate, con mala onda".

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