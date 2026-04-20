La primera excursión de Alanna junto a Pangal Andrade y Melina Noto: "Día de cerrito"

20 abr. 2026 - 13:30 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto le están enseñando desde muy pequeña a su hija Alanna su amor por la naturaleza y por los paisajes del Cajón del Maipo, donde reside la joven familia.

Aunque a la bebé se la había visto de paseo por el bosque que rodea la casa del deportista extremo y la periodista, hasta ahora no había salido de excursión al cerro junto a sus padres, una aventura que finalmente emprendió.

La excursión de la bebé de Pangal Andrade y Melina Noto

"Mi primer cerro",escribió Meli Noto junto a una postal de Pangal Andrade con su hija sobre sus hombros en la caminata por la montaña. Por su parte, el joven padre publicó un video en sus historias de Instagram, donde registró el paseo familiar.

Instagram @melinoto @pangalandrade

"Día de cerrito con la familia", dijo Andrade al iniciar la grabación. "El primero de Alanna", agregó Noto, quien llevaba a la pequeña asegurada en una mochila portabebés y sonrió antes de hacer un gesto de fuerza con los brazos.

Después el ex chico reality giró la cámara para aparecer también en la toma, mientras subían por un sendero de tierra con un río al fondo.

Por último, dejó ver que no estaban solos, los acompañaban sus perritos labradores, que jugaban sobre un camino de piedras.

La hija de la famosa pareja nació el pasado 22 de octubre y cumplirá medio año de vida en un par de días.

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