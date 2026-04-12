Los elogios de Melina Noto para la madre de Pangal Andrade: "Sin la abuela, no lo logramos"

12 abr. 2026 - 15:00 hrs.

Hace poco Melina Noto compartió en sus historias de Instagram una anécdota sobre lo aniosa que se siente al dejar a su hija Alanna al cuidado de otras personas para cumplir sus compromisos.

En un siguiente registro, la periodista argentina respondió una pregunta recurrente que recibe respecto a una persona muy cercana a su bebé, la madre de Pangal Andrade.

Elogios de Melina Noto a la mamá de Pangal Andrade

"Ustedes siempre me preguntan por la abuela paterna, porque a mi mamá la ven bastante en redes. Chicos, la abuela paterna es lo máximo, o sea, viene prácticamente todos los días a ver a Alanna", expresó.

Luego explicó por qué no suele compartir imágenes con su suegra, María Astorga. "Solo que no le gusta salir en fotos en redes, entonces yo la respeto en ese sentido", detalló.

Noto agradeció a la madre del deportista extremo por apoyarla cuando estuvo doce horas fuera de casa para asistir a unos eventos. "Pero, o sea, ayer sin la abuela, no lo logramos. Así que, no, se la llevó toda la tarde a pasear, la llevó a ver los jardines, a ver los pajaritos", relató.

"Es lo máximo, siempre la saca. La llevó a ver las gallinas, de todo, Alanna conoce todos los animales gracias a sus abuelos", finalizó.

Instagram @pangalandrade

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