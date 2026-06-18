"Esto es el cielo mismo": El tratamiento de Tanza Varela para calmar las jaquecas y el bruxismo

18 jun. 2026 - 14:30 hrs.

Tanza Varela comentó con sus seguidores cómo logró deshacerse de los malestares físicos que sufrió luego de vivir unos días muy ajetreados.

"He tenido dos semanas de mucho estrés. Gran estrés. Así es que justo necesitaba esta medicina. No lo puedo creer. Estoy demasiado contenta. Demasiado feliz", dijo la actriz en Instagram.

El remedio de Tanza Varela para las jaquecas por el bruxismo

Tanza Varela publicó un par de historias desde el centro estético al que acudió creyendo que su esteticista de confianza le haría un tratamiento en el rostro.

Sin embargo, la presentadora se llevó una sorpresa al darse cuenta que se ocuparían de aliviar las molestias que le ocasiona el bruxismo.

Instagram @consttantina

"Oigan, después de dos días de dolor de cabeza, hoy día a la mañana me desperté diciendo 'necesito heavy un masaje'. Me vine a donde la Miriam, pensando que íbamos a hacer algo facial, pero estoy cachando que me van a hacer unos masajes. Unos masajes para calmar mis dolores", contó.

En un siguiente video la modelo apareció en la camilla en medio del procedimiento. "¡Cuando tienes bruxismo y jaquecas esto es el cielo mismo! Esta es una técnica de masajes faciales especiales que hacen donde Miriam Orellana", escribió sobre la imagen.

Según la Clínica Mayo, el bruxismo consiste en apretar o rechinar los dientes al dormir por las noches, o incluso hacerlo de día sin percatarse.

Uno de los factores que lo desencadena es el estrés y si se produce con frecuencia puede causar desgaste en la dentadura, así como dolores de cabeza, de mandíbula o de todo el rostro.

Instagram @consttantina

Todo sobre Tanza Varela