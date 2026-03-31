Tanza Varela recuerda oscuro momento que vivió en su juventud mientras estaba en TV: "Un día toqué fondo"

31 mar. 2026 - 14:30 hrs.

Tanza Varela hizo una impactante revelación sobre su pasado en la televisión y las razones que la llevaron a dejar Chile y mudarse a México.

La actriz conversó con Cony Capelli en una entrevista donde, por momentos, soltó su papel de anfitriona para hacer algunas confesiones, al sentir empatía por su invitada.

Las confesiones de Tanza Varela sobre su pasado

Tanza Varela, conductora de S Pódcast de la Revista Sarah, escuchaba con atención a Cony Capelli cuando se sintió identificada con ella por su experiencia con el consumo de drogas.

"Hay algo que nunca he contado en ningún programa, nunca se me dio esa oportunidad y también lo guardé y lo atesoré mucho en el corazón, pero yo también tuve adicciones", dijo Tanza.

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"Fue un momento, un periodo de mi vida donde tuve muy malas relaciones. Esas relaciones me llevaron a las adicciones y sola, igual que tú, de un día para otro dije: 'No, no es para mí, esto no es lo que me gusta, esto no es lo que me llena'", recordó.

Varela relató que por sí misma y sin contarle a nadie, fue "escalando y saliendo" de esta situación. "Un día toqué fondo, siendo muy chica, estando en plenos realities, en plenos programas también, por eso agarré maleta y dije: 'Me voy a México'. Pero yo caí al suelo un día", afirmó.

"O sea, ¿tú te fuiste a México como para salvarte a ti misma de muchas cosas?", preguntó Capelli. "Sí, dije 'se acabó todo. Se acabó la tele, se acabaron las drogas', y lo digo abiertamente", contestó.

Tanza comentó que para ella México fue una tierra sanadora, su mejor terapia. Tomó la decisión de irse porque tenía un pololo mexicano que regresó a su país, y se fue con él, sin ninguna propuesta laboral en el extranjero. Por el contrario, la llamaron para varios realities en Chile, pero los rechazó.

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