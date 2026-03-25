Tanza Varela relata los momentos de angustia que vivió por la salud de su hija: "Me deshice en lágrimas"

25 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Tanza Varela relató en detalle los momentos de temor que vivió por la salud de su hija de apenas 11 meses, quien aparentemente fue picada por un insecto el pasado fin de semana, a tan solo días de cumplir su primer año.

El sábado 21 de marzo la bebé empezó a manifestar signos de molestia en su pie. A la hora, este empezó a inflamarse, a tornarse rojo y a calentarse: “Ahí la llevamos a la clínica”, dijo la influencer.

A través de una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la modelo comentó que (ya en el hospital) un cirujano les habló sobre la posibilidad de operarla y hacerle transfusión de sangre, por la sospecha que se tratara de una mordida de una araña de rincón.

El angustioso momento de Tanza Varela con su hija

“Me deshice en lágrimas, sufrí muchísimo. Matías (Bize, su esposo) estaba igual de preocupado, pero la que lloraba como una magdalena era yo. Estaba desesperada, pero yo presentía que no había sido una araña de rincón”, comentó.

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El domingo 22, a las 11:00 de la mañana, se descartó que ese insecto fuera el causante de la hinchazón. Acto seguido, Roma empezó a mejorar con rapidez y ahora solo conserva una tonalidad de piel un poco oscura, “pero ya está bien”.

“Fue muy desagradable no saber qué era y nunca se supo qué fue, entonces ahora vamos a fumigar toda la casa, por dentro y por fuera. No queda otra que arrasar con todos los insectos. Quizás debimos haber hecho esto hace mucho rato, pero me da mucha tristeza acabar con todos esos bichitos. Lo que siempre matábamos eran las arañas de rincón, pero ahora es: o matamos los bichos o me pueden matar a mi guagua", manifestó la actriz.

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