"Un amor que jamás imaginarías": Tanza Varela reflexiona sobre la maternidad con una tierna imagen de su hija

07 mar. 2026 - 09:00 hrs.

A pocas semanas de celebrar el primer cumpleaños de su hija Roma, fruto de su relación con el cineasta Matías Bize, Tanza Varela compartió un emotivo mensaje sobre lo que significa ser mamá.

Recordemos que la actriz también es madre de Diego, su primogénito que tuvo junto a su expareja Aaron Olechnowicz. Con ellos y su esposo, Tanza creó una familia amorosa y así lo hizo saber en una historia de Instagram.

El mensaje de Tanza Varela sobre la maternidad

En su registro, Varela compartió un breve video de Roma de espaldas y dejó un texto que resume la intensidad del lazo que tiene con sus retoños: "Cuando tienes hijos, conoces un amor que jamás imaginarías en tu corazón".

Instagram @consttantina

"Sí, es cansador, pero cada estrés y cada segundo vale la pena", agregó en su mensaje. Con su sinceridad, reflejó ese equilibrio entre agotamiento y plenitud que llegan a sentir muchas madres.

En junio de 2025 Tanza volvió a Chile con su esposo y sus hijos, luego de doce años de residencia en México. Meses atrás había nacido Roma en un trabajo de parto que transcurrió en el auto mientras Matías la llevaba a la clínica, según ella misma contó en OnlyFriends.

Todo sobre Tanza Varela