'Si le pasado algo se me acaba la vida': Hija de Tanza Varela fue hospitalizada por preocupante picadura

22 mar. 2026 - 13:00 hrs.

La madrugada de este domingo, Tanza Varela dio a conocer una compleja situación que afecta a su hija de once meses, quien debió ser atendida en un centro asistencial tras presentar síntomas que encendieron las alertas.

La menor fue sometida a distintos exámenes durante varias horas, mientras se intentaba determinar qué estaba provocando el deterioro en una de sus extremidades.

Un cambio que generó alarma

De acuerdo a lo que compartió en sus redes sociales, todo comenzó con la picadura de un insecto en uno de los pies, sin que en ese momento se lograra identificar su origen.

Con el paso de las horas, el color de la zona afectada comenzó a cambiar, lo que motivó una primera consulta médica.

El cuadro se fue intensificando y derivó en la hospitalización de la menor, lo que fue informado en medio de un mensaje donde evidenció su preocupación.

“Se va a quedar hospitalizada (...) su patita se está poniendo muy negra y no saben qué es. Estamos hecho mierda”.

En ese mismo registro, también expresó el temor frente a la situación que enfrenta su hija.

“Si le pasa algo se me acaba la vida, así que recen por la Roma todo lo que puedan”.

Confirmación del diagnóstico

Con el avance de las horas, se logró determinar la causa del cuadro que afectaba a la niña.

Según explicó, los médicos confirmaron que se trató de la picadura de una araña de rincón, lo que explicaría la evolución de los síntomas.

La menor permanecerá hospitalizada durante esta semana, mientras continúa bajo supervisión médica.

“El próximo domingo cumple un año, así es que mándennos todo su amor para que nos vayamos pronto a la casa. Por ahora estará hospitalizada durante toda esta semana”.

En medio del proceso, también compartió palabras dirigidas a quienes la han acompañado en este momento a través de mensajes.

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