"Sentimos que te perdíamos": El estremecedor mensaje de Tanza Varela tras superar emergencia médica de su hija

24 mar. 2026 - 12:20 hrs.

En el año 2022, Tanza Varela y su esposo Matías Bize perdieron a su hija Rosa, de apenas cuatro meses de gestación. Esa experiencia les hizo sentir un gran temor por la vida de su bebé Roma cuando recientemente estuvo hospitalizada con un estado delicado de salud.

El fin de semana pasado uno de los pies de la pequeña de once meses empezó a oscurecer, por lo que pensaron inicialmente que la picó una araña de rincón. Este diagnóstico fue descartado y la niña empezó a mejorar.

"No hubo diagnóstico claro, nunca supimos qué la picó. Pero la Roma está bien. ¡Nos vamos para la casa!", anunció Tanza el lunes en sus redes sociales.

Instagram @consttantina

El emotivo mensaje de Tanza Varela

Tras superar el difícil momento, agradeció el apoyo de sus seguidores, a la vez que confesó cuán asustados estaban. "Antes de que llegara la Roma al mundo, con Matías perdimos a su hermana. Así es que mi miedo esta vez fue inmenso y conocido", escribió Varela en un post de Instagram.

"Mis hijos han marcado cada segundo de mi vida. Me han conectado con la vida y con la muerte. Por eso es que disfruto cada segundo de la vida. Porque aprendí a entender lo frágiles que somos los seres humanos", continuó.

La artista recomendó a sus seguidores disfrutar cada día, "disfrutar el cielo mientras podamos mirarlo", y "hacer todo lo que queramos por más difícil que sea".

"Respirar y amar son los privilegios más importantes que hay en nuestra vida. Gracias por el cariño que no solo me han dado estos días, sino que todos los días de verdad", concluyó.

Sus seguidores dejaron miles de 'likes' y mensajes para expresar su alivio por la recuperación de Roma.

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