Tanza Varela actualiza estado de salud de su hija de once meses: "Nos volvió el alma a la vida"

23 mar. 2026 - 11:30 hrs.

El diagnóstico de Roma, la hija menor de Tanza Varela, es incierto. La actriz llevó a la pequeña de once meses al hospital por el cambio de color que experimentaba en una de sus piernas. Inicialmente pensaron que la mordió una araña de rincón, pero esto fue descartado finalmente.

La propia Varela explicó lo anterior en un post de Instagram, donde además agradeció el apoyo de sus seguidores. "Hemos sentido mucho miedo e incertidumbre. Cuando las personas pasamos por cosas como estas, los mensajes de amor no hacen más que calmar el dolor", escribió.

¿Qué pasa con la salud de la hija de Tanza Varela?

"Algo le picó a la Roma mientras jugaba en el jardín de nuestra casa como todos los días. Esto se empezó a poner muy feo y todos los rasguños o heridas que tenía desde antes, se pusieron rojo fluorescente. La patita se empezó a inflamar y a poner muy caliente", relató Constanza Varela en su publicación.

Instagram @conttantina

"Después de nuevamente hacerle muchos exámenes, la infectóloga y el doctor descartaron que haya sido picada por una araña de rincón, gracias a Dios. Pero como aún no tienen un diagnóstico claro, Roma seguirá hospitalizada", detalló.

"Su pie sigue morado, pero ella está bien. Y a nosotros nos volvió el alma a la vida. No existe una peor tortura para una mamá, que a un hij@ le pase algo", expresó.

Instagram @conttantina

Más tarde, Tanza tranquilizó a sus seguidores al publicar un breve video de su hija, bastante animada. "Su bailecito en tiempos dífíciles", escribió. En otra historia Roma aparece con su papá, Matíaz Bize, y una buena noticia: "Unos exámenes más y ya".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tanza Varela (@consttantina)

Todo sobre Tanza Varela