Hijo de Quique Neira sorprende con un inesperado nuevo proyecto: "Decidí empoderarme"

01 ag. 2026 - 15:00 hrs.

Baltazar Neira (29 años), hijo del reconocido músico Quique Neira, decidió abrir una nueva etapa en su carrera con un proyecto que busca acercar la música a través de redes sociales.

El joven lanzó una serie de tutoriales donde comparte conocimientos sobre interpretación, teoría y aprendizaje musical, una iniciativa que nació de una importante decisión personal.

El nuevo proyecto del hijo de Quique Neira

El bajista, que desde hace ocho años integra la banda de su padre, explicó que uno de sus principales objetivos es ofrecer un contenido diferente al que habitualmente predomina en las plataformas digitales.

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"Decidí empoderarme con lo que soy, así que agarré el celular, lo pongo al frente y trato de hacer el video. En el primero me demoré 15 minutos y en el segundo como una hora", comentó a LUN.

Según relató en la entrevista, su vínculo con la música comenzó desde niño, cuando descubrió el bajo gracias a Quique Neira. Desde entonces se ha formado profesionalmente, ha trabajado junto a su padre y hoy combina los escenarios con la creación de contenido educativo para redes sociales.

Baltazar también reflexionó sobre los estereotipos que, según él, aún rodean a la cultura reggae. En ese contexto, aseguró que decidió enfocarse en su trabajo y dejar atrás esas caricaturas.

"Hay harta caricatura de lo que implica ser rasta o de la cultura del reggae, pero es como en todo, si las cosas no se hacen bien o no funcionan, si no te lo tomas en serio, en este caso la música, no hay cómo", afirmó.

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