¿Entrará o esperará? Clemente encontrará el lugar donde ocultan a su hija en el capítulo 304 de EJDO

26 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 304 de El Jardín de Olivia, el plan de Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) dará resultados. Tras esperar pacientemente en el estacionamiento —y besarse en el intertanto—, seguirán al secuestrador de Olivia (Violeta Silva).

Franco Barraza (Emilio Edwards) no se dará cuenta de que la pareja estaba tras sus pasos y por eso los guiará inintencionadamente a la parcela en donde se encuentra la niña.

Como no querrá delatar su presencia en el lugar, Walker estacionará un poco más lejos y mirará el interior del terreno en busca de su hija, hasta que finalmente la observará en buenas condiciones junto a un caballo.

El Jardín de Olivia / Mega

A solo unos metros de Olivia

Desesperado por tantos días separados, Clemente tendrá que tomar una difícil decisión.

Estará poco preparado para un rescate y podría enfrentarse a hombres armados. ¿El empresario será capaz de esperar a que llegue la policía o se arriesgará a entrar y llevarse a la niña en ese mismo momento?