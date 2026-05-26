Querían pasar desapercibidos: Diana y Clemente se besaron apasionadamente en El Jardín de Olivia

26 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 303 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) llegaron al estacionamiento del stripcenter de Colina donde Acosta (Jorge Denegri) y el secuestrador de Olivia (Violeta Silva) suelen encontrarse.

En la espera de que llegaran estos sujetos de interés, ella sacó a colación el tenso momento que vislumbró entre Walker y Gabriel (Matías Oviedo) unas horas atrás.

Para que Franco no los viera

"Está todo bien", aseguró él, insistiendo en que una vez se solucionen las cosas, lo mejor será que haga el viaje que tenía proyectado con Santana.

El Jardín de Olivia / Mega

"Es que no es tan fácil. Yo no estoy segura de que pueda irme con él", respondió la terapeuta, pero la conversación quedó trunca. El motorista y el abogado llegaron, acercándose peligrosamente al lugar donde ambos se ocultaban.

En una medida desesperada para que no lograran identificarlos, Diana besó a Clemente y él respondió apasionadamente.