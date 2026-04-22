"Estas fiestas se hacen en la casa": Chofi recrimina al Presidente por su almuerzo en La Nueva Moneda

22 abr. 2026 - 16:30 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, el Presidente (Juan Pablo Bastidas) tuvo problemas con su esposa tras organizar un almuerzo con sus amigos de la universidad en La Nueva Moneda.

A raíz de esta situación, la máxima autoridad recurrió a Chofi (Paola Troncoso) en busca de ayuda para resolver su conflicto marital.

El minuto de confianza de Chofi con el Presidente

En ese contexto, Chofi le pidió al Presidente un momento de confianza para sincerarse: "Yo tengo que ser honesta contigo, rucio. Te mandaste tremendo condoro", haciendo referencia al polémico almuerzo.

Detrás del Muro / Mega

Arrepentido, el mandatario reconoció su error: "La María Pía me dijo que no hiciera la comida, yo no le hice caso".

"Tú eres igual a todos los hombres. ¿Por qué no le haces caso a las mujeres? Si cuando la mujer te dice una hue.. es por algo. Estas fiestas se hacen en la casa de uno", respondió Chofi, desatando aplausos entre los presentes.