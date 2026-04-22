Scarlett Ahumada y Miguelito: Ana y Gabriel sacan carcajadas por su presentación en "¿Cuánto cuesta el show?"
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Cote Quintanilla animó el divertido sketch "¿Cuánto cuesta el show?".
Los primeros concursantes en salir al escenario fueron el dúo Ana y Gabriel (Scarlett Ahumada y Miguelito), quienes presentaron una performance muy particular.
La presentación de Ana y Gabriel
La pareja apareció en escena atada uno al otro, girando sobre su propio eje mientras el tono de voz de la canción iba cambiando.
El tema elegido por Ana y Gabriel fue "Cosas del Amor", cuya interpretación provocó risas y aplausos entre todos los presentes.
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el dúo logró clasificar a la siguiente ronda del programa de talentos.Ve el capítulo en
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