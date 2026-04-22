Scarlett Ahumada y Miguelito: Ana y Gabriel sacan carcajadas por su presentación en "¿Cuánto cuesta el show?"

22 abr. 2026 - 14:30 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Cote Quintanilla animó el divertido sketch "¿Cuánto cuesta el show?".

Los primeros concursantes en salir al escenario fueron el dúo Ana y Gabriel (Scarlett Ahumada y Miguelito), quienes presentaron una performance muy particular.

La presentación de Ana y Gabriel

La pareja apareció en escena atada uno al otro, girando sobre su propio eje mientras el tono de voz de la canción iba cambiando.

Aguas de Oro / Mega

El tema elegido por Ana y Gabriel fue "Cosas del Amor", cuya interpretación provocó risas y aplausos entre todos los presentes.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el dúo logró clasificar a la siguiente ronda del programa de talentos.