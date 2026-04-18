Encaró hasta a los guionistas: Chofi hace un escándalo por beso de Tapia con personaje de Cote Quintanilla
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) fue testigo de cómo su prima Lorena (Cote Quintanilla) besó a Tapia (Patricio Fuentes).
La situación dejó completamente indignada a la trabajadora de La Nueva Moneda, quien no dudó en enfrentar a ambos involucrados con duros reclamos.
Chofi encara a los guionistas
Pero eso no fue todo, ya que Chofi también decidió encarar directamente a los guionistas del programa.
Mientras revisaba los libretos, la trabajadora expresó: "Hace más de un año y medio estoy tratando de darle un beso a este hue... Y no puede pasar nada, no puede pasar".
Finalmente, Chofi le exigió al sonidista que pusiera la cortina final del sketch, dando por terminada la escena.Ve el capítulo en
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