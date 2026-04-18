Encaró hasta a los guionistas: Chofi hace un escándalo por beso de Tapia con personaje de Cote Quintanilla

18 abr. 2026 - 00:04 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) fue testigo de cómo su prima Lorena (Cote Quintanilla) besó a Tapia (Patricio Fuentes).

La situación dejó completamente indignada a la trabajadora de La Nueva Moneda, quien no dudó en enfrentar a ambos involucrados con duros reclamos.

Chofi encara a los guionistas

Pero eso no fue todo, ya que Chofi también decidió encarar directamente a los guionistas del programa.

Detrás del Muro / Mega

Mientras revisaba los libretos, la trabajadora expresó: "Hace más de un año y medio estoy tratando de darle un beso a este hue... Y no puede pasar nada, no puede pasar".

Finalmente, Chofi le exigió al sonidista que pusiera la cortina final del sketch, dando por terminada la escena.